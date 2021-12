Kulturbranche rätselt über Sperrstunde

Was passiert um 22 Uhr, wenn der Vorhang noch nicht fällt? Diese Frage beschäftigt Veranstalter.

Keiner weiß irgendwas. "Ich warte seit vier Stunden auf den Rückruf vom Ministerium", sagte Christian Dörfler, Kinovertreter in der Wirtschaftskammer, am Freitagnachmittag. Zuvor lief sein Telefon heiß, weil alle Kollegen aus der Kinobranche wissen wollten, wie es ausschaut. Es geht um die Frage der Sperrstunde in der neuesten Coronaverordnung der Regierung. Für die Gastronomie gilt ab Montag 22 Uhr als Zusperr-Deadline. Was aber gilt für Veranstaltungen in der Kultur? Wenn da auch um 22 Uhr Schluss sein muss, wird das ...