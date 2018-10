Kulturforum verschlingt Geld

Österreich hat für Auslandskultur in New York ein schickes Gebäude. Doch statt in kulturelle Veranstaltungen fließt das meiste Geld in Betrieb, Instandhaltung und Architektenhonorar.

Das österreichische Kulturforum in New York beschert der Republik Österreich horrende Kosten. Das schmale, 21-stöckige Gebäude in der 52. Straße in Manhattan, das auf der Website des Außenministeriums als "Architekturjuwel von Raimund Abraham aus dem Jahr 2002" und "Flaggschiff unter den österreichischen Kulturforen" gepriesen wird, erscheint beim Lesen des jüngsten Rechnungshofberichts wie ein leckes Finanzfass. In den Prüfjahren 2013 bis 2015 - der dazugehörige Schlussbericht wurde erst im August 2018 fertig - erreichte der "betriebliche Sachaufwand" exklusive Ausgaben für kulturelle Aktivitäten rund 70 Prozent der Gesamtauszahlungen an das Kulturforum New York. Folglich entfielen, abzüglich Personalkosten, auf kulturelle Aktivitäten, also die eigentliche Aufgabe eines Kulturforums, nur noch 7,7 bis 8,1 Prozent der Zahlungen aus jenem Budget des Außenministeriums, das eigentlich für Auslandskultur reserviert wäre.

Wolfgang Zinggl, Nationalratsabgeordneter der Liste Pilz, bemüht sich nun, die Ursachen zu ergründen, und hat dafür am Freitag eine ausführliche parlamentarische Anfrage an Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) eingebracht. Die vom Rechnungshof aufgezeigten Mängel sind zwar vor deren Amtszeit verursacht worden, doch ist es nun an der Ministerin, die Konsequenzen zu ziehen - etwa Verantwortliche zu eruieren, Schadenersatz zu fordern und Gesetze zu reparieren.

"Zwölf Jahre, nachdem das Haus gebaut worden ist, wird festgestellt, dass es baufällig ist", kritisiert Zinggl. Dies folgert er aus zwei Details des Rechnungshofberichts: Erstens wies ein Revisionsbericht 2014 auf "zahlreiche gravierende Mängel" in Funktionalität, Gebäudetechnik und Bauausführung hin, etwa "unpraktische und kommunikationshemmende Anlage" oder "Fensterwaschanlage als Fehlkonstruktion". Zweitens belasten die Folgekosten dieser Mängel das Auslandskulturbudget. Vor allem: Für einen New Yorker Architekten, der "dem mit der Planung des Gebäudes beauftragten Architekten angehört hatte", wurden bis 2015 Honorare von 1,16 Millionen Euro gezahlt.

Das wären seit Eröffnung des Hauses etwa 100.000 Euro pro Jahr, "das ist so viel wie ein Abgeordnetengehalt!", stellt Wolfgang Zinggl empört fest und ergänzt: Welche Leistung - außer Beratung für eigene Fehlplanungen - wurde mit diesem Honorar finanziert? Stutzig mache ihn zudem die Erwähnung, dass erst nach Kritik des Rechnungshofs mit diesem Architekten eine schriftliche Vereinbarung getroffen worden sei. Der Auftrag sei also weder ausgeschrieben noch schriftlich fixiert worden; und die Tätigkeit dieses Architekten sei auch nicht dokumentiert worden.

Das Kulturforum New York zahlte außerdem - etwa im Jahr 2015 - 452.000 Euro für Instandhaltung und Betrieb und 209.000 Euro für einmalige Maßnahmen, ohne jedoch Eigentümer zu sein. Dazu kam noch eine Miete von 2,31 Mill. Euro an die österreichische Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), der das Gebäude gehört. Diese Miete ist so hoch, dass der Rechnungshof bemängelt: 82 Prozent der gesamten Mietzahlungen für alle 29 Kulturforen weltweit entfielen einzig und allein auf New York.

Und warum werde dann nicht wenigstens die Instandhaltung von der BIG übernommen, fragt Zinggl die Ministerin. Immerhin: Bloß die 209.000 Euro sind mehr als halb so viel wie die Ausgaben für kulturelle Aktivitäten des Jahres 2015 mit 416.000 Euro.

Ausnehmend hoch ist auch der Aufwand für die Leitung des Kulturforums New York. Allein für deren Wohnung in den oberen Stockwerken zahlt das Kulturforum an die BIG pro Jahr eine - laut Zinggls Anfrage - anteilige Miete von 337.450 Euro. Zudem ist der New Yorker Leiter mit einer Besoldungsstufe von A1/7 besser bezahlt als alle seine Kollegen, sei es Warschau, Rom oder London. "In New York übersteigen Verdienst und Wohnungskosten des Leiters die Ausgaben für Kultur gewaltig", sagt Wolfgang Zinggl und fragt die Ministerin: "Halten Sie die exorbitanten Wohnkosten in Relation zu den Ausgaben für kulturelle Aktivitäten für sachgerecht?"

Abgesehen von den skandalösen Umständen in New York weist Zinggl noch auf eine weitere Schwachstelle in der Finanzierung der Auslandskultur: das Sponsoring. Die für Kulturveranstaltungen lukrierten Sponsorbeträge sind von 2013 auf 2014 auf etwa ein Viertel abgesackt.

Der Grund dafür liegt in der Novelle des Bundesfinanzgesetzes von 2012. Damals sei für Sponsoring de facto die Kameralistik wieder eingeführt worden, moniert Wolfgang Zinggl. Das dafür lukrierte Geld musste also zuerst in den Staatshaushalt einbezahlt werden, um dann refundiert zu werden. Und sogar: Fand das Projekt erst im Folgejahr statt, verblieb das Geld dem Finanzministerium. "Für die Kulturforen ist somit kein Anreiz ersichtlich, direkte Sponsorleistungen einzuwerben", stellt Zinggl fest. Die Folge: Erst sei 2012 das Auslandskulturbudget wegen der Chancen auf Sponsoring reduziert, zugleich aber das Sponsoring vergällt worden.