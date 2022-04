Kulturhauptstadt 2024: Salzkammergut ringt um Kultur

Das Team für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 gibt erste Lebenszeichen. Es finden bald erste Veranstaltungen statt.

Dass die Region um Bad Ischl 2024 den Titel "Europäische Kulturhauptstadt" tragen darf, macht sich mit ersten Veranstaltungen bemerkbar. Am 29. Mai 2022 wird in der Trinkhalle in Bad Ischl in einer musikalisch begleiteten Lesung der Schauspielerin Corinna Harfouch an Alma Rosé erinnert. Die Geigerin und Komponistin hat vor 100 Jahren in Bad Ischl als Solistin debütiert. Bevor sie 1944 im Konzentrationslager Auschwitz umkommen sollte, leitete sie das dortige Mädchenorchester.

Der Auftakt trägt die Handschrift von Elisabeth Schweeger

...