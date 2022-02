Kulturhauptstadt Esch holt Ars Electronica: Im Stahlwerk zieht die Kunst ein

Erst Stahlstadt, jetzt Kulturhauptstadt: Das luxemburgische Esch will sich 2022 wandeln. Einen Beitrag soll dabei auch Linz leisten.

Wenn Kunst in Museen oder Galerien gezeigt wird, ist die Raumarchitektur oft betont unauffällig gehalten. So wenig wie möglich soll vom Bestaunen der Werke ablenken. In dem Areal, das die luxemburgische Stadt Esch heuer in eine Kunstzone verwandeln will, dürfte das allerdings schwerfallen. "Der Ort ist einfach sehr spektakulär", sagt Martin Honzik.

Der Ort: Das ist die ehemalige Möllerei im Industrieviertel Esch-Belval. Ehemals lagerten in der imposanten Halle die Rohstoffe für die Stahlproduktion, die auf ihre Verarbeitung im ...