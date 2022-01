Kulturhauptstadt Novi Sad: Über viele Brücken musst du gehen

Zwischen Habsburg-Erbe und Spannungen auf dem Balkan will Novi Sad mit Verspätung als Kulturhauptstadt Brücken bauen.

Es geht betriebsam zu im Haus Freiheitsplatz 3 im Zentrum der nordserbischen Stadt Novi Sad. Im Büro der Stiftung Novi Sad 2021 arbeiten junge Leute konzentriert an Laptops und Computern. Das Mobiliar ist funktional und zugleich stylish, wie man sich die Räumlichkeit eines trendigen Start-ups irgendwo in Europa vorstellt. Serbiens zweitgrößte Stadt Novi Sad ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt. Mit Verspätung, denn als Folge der Coronapandemie musste das Programm um ein Jahr verschoben werden.

Nemanja Milenković, der ...