Kulturjahr 2020 wirft mit "The Graz Vigil" sein Licht voraus

Mit einer Minivorschau hat am Dienstag der Countdown auf das Grazer Kulturjahr 2020 begonnen. In 14 Tagen soll mit "The Graz Vigil" - einem Kunstsparten übergreifenden Projekt der belgisch-australischen Choreografin Joanne Leighton - das Programm des ganzjährigen Festivals vom Stapel laufen.

SN/APA/LA STRADA GRAZ/TOVO+JAMIL IN Temporärer Holzpavillon anlässlich des Kulturjahres