Kulturschaffende fordern Boykott des 64. Song Contests

Dutzende Kulturschaffende haben sich in einem Boykottaufruf gegen die Ausrichtung des European Song Contest in Israel ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehören laut der Zeitung "The Guardian" der Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters und der britische Filmemacher Ken Loach, die beide als Aktivisten bekannt sind.

SN/APA (AFP)/OLIVIER MORIN Roger Waters mit "Palästinenserschal"