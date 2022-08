Kultursommer in Goldegg verdichtet sich

Klassische Musik, Bildende Kunst und Kino locken ins Schloss.

Am Montag bei den Salzburger Festspielen, einen Tag zuvor auf Schloss Goldegg: Diese reizvolle Konstellation bietet sich für die Musiker der Angelika-Prokopp-Sommerakademie, einem Nachwuchsproiekt der Wiener Philharmoniker. "Dieses Jugendorchester spielt bereits zum dritten Mal bei uns", erzählt Heinz Kaiser. Der Obmann des Kulturvereins Schloss Goldegg hat ein dichtes Sommerprogramm geschnürt. Klavier- und Gitarrenrecitals, Kinoabende und ein umjubelter Auftritt des Duos Bartholomey/Bittmann waren zu erleben. "Im Sommer erreichen wir über unser Stammpublikum hinaus kulturinteressierte Urlauber", sagt Kaiser.

Das Sommerfinale startete gestern mit einem Liederabend junges Sänger aus dem Meisterkurs von Josef Loibl. Am Samstag ist Robert Scha-bus' Dokumentarfilm "Alpenland" zu sehen. Am Sonntag steht das Jugendorchesterkonzert auf dem Programm, am Donnerstag gastiert das junge Adelphi Quartett in Goldegg. Noch bis Sonntag kann man die Ausstellung von Kathrin Steinbacher besuchen: Die Illustratorin und Filmemacherin aus Wagrain erhielt 2020 das Jahresstipendium des Landes.