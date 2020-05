Kulturstiftung Pro Helvetia

Daten und Fakten

Über 6000 Kunst- und Kulturvorhaben in der Schweiz und in 120 Ländern überstützte Pro Helvetia im Jahr 2019. Pro Helvetia wurde 1939 als öffentlich-rechtliche Stiftung gegründet. Sie dient als Förderinstitution der Schweizerischen Eidgenossenschaft, für den kulturellen Dialog zwischen den Landesteilen und unterstützt die Künste im überregionalen Kontext. Zuständig ist man auch auch für die Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland. Im "Pro Helvetia-Gesetz" aus dem Jahr 1965 werden als Aufträge unter anderem " Erhaltung und Wahrung der kulturellen Eigenart des Landes" und die "Förderung des kulturellen Schaffens, gestützt auf die Verhältnisse in den Kantonen wie in den Sprachgebieten und Kulturkreisen" formuliert.



Philippe Bischof ist seit 2017 Direktor der Stiftung. Nach Studien in Basel begann er seine Laufbahn als Regieassistent am Theater Basel. Anschliessend arbeitete er als Regisseur und Dramaturg im In- und Ausland sowohl an Stadttheatern wie auch in der freien Szene. Parallel dazu war er als Jurymitglied in den Bereichen Tanz und Theater für die Senatskanzlei Berlin tätig. Zudem absolvierte er einen Master of Advanced Studies in Kulturmanagement an der Universität Basel. Von 2008 bis 2011 baute er als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter erfolgreich das Kulturzentrum Südpol in Luzern auf. Von 2011 bis 2017 war Philippe Bischof Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt und von 2016-17 Präsident der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK). Regelmässig ist er als Dozent für Kulturpolitik und Kulturförderung tätig.Zuvor arbeitete er als Regisseur und Dramaturg, baute ein Kulturzentrum in Luzern auf und war in diversen kulturpolitischen Gremien tätig.

Quelle: SN