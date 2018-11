Kunst am Berg ist Verzicht

Wie erzählt man in Büchern und Filmen von den Bergen? Und was hat ein 50 Jahre junger Text von Reinhold Messner damit zu tun?

In den Städten brennen Straßen. An steilen Felswänden glühen Fingerkuppen. Auf den Straßen wird im Sommer 1968 für eine neue Gesellschaft demonstriert, gegen erstarrte Strukturen und für individuelle Freiheit. Weit weg davon in den Dolomiten gelingen Reinhold Messner in diesem Sommer spektakuläre Kletterrouten. Allein. Im Yosemite Valley ruft Royal Robbins das "clean climbing" aus. Beide Bergsteiger widmen sich der Kunst des Verzichts. Auch auf den Bergen hat nämlich der technische Fortschritt die Macht übernommen, und die dadurch gelungenen Besteigungen werden medial als Eroberungen gepriesen. Doch es regt sich Widerstand. Praktiker und Philosoph ist dabei Reinhold Messner.