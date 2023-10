"Kunst-Bagels" aus Filz stehen in New York zum Verkauf

Bagels mit Frischkäse, Süßigkeiten oder ein Kaffee im Becher: All das und noch vieles mehr gibt es in einem neuen Kiosk im New Yorker Szene-Viertel East Village - allerdings alles aus Filz. "Feltz Bagels" ist ein Kunstprojekt der britischen Künstlerin Lucy Sparrow, die unter anderem bereits 2019 zeitweise ein komplettes Lebensmittelgeschäft aus Filz am Rockefeller Center betrieb.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTINA HORSTEN Große Bagel-Auswahl - aus Filz

Die rund 30.000 Einzelstücke, die Sparrow für die noch bis Ende Oktober geöffnete Installation "Feltz Bagels" anfertigte, stehen alle zum Verkauf. Interessenten können sich sogar einen Filz-Bagel individuell mit Filz-Zutaten wie Avocado, Speck oder Zwiebeln belegen lassen. "Das ist der Bagel, den man im echten Leben auch bestellen würde, aber ich nähe ihn dann zusammen", sagt Sparrow. "Wir haben hier sechs verschiedene Bagelsorten und 44 verschiedene Arten von Belag. Die Möglichkeiten, was man für eine Kunst aus Filz-Essen machen kann, sind also unendlich."