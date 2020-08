Kunst entlang der Glocknerstraße: Der Stau zum Gipfel führt ins Nutzlose

Die Glocknerstraße wird zu einer Galerie, in der touristische Masse und naturgegebene Macht aneinandergeraten.

Ganz oben in den Bergen ist der Himmel nahe. Oder gar: Dort kommt man dem Himmel am nächsten. Und höher geht's freilich nicht mehr, wenn man am Gipfel steht. Aber gleich daneben geht es auch tödlich tief hinunter. Und manchmal ...