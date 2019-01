Kunst hilft beim Erinnern an Rassismus und Holocaust

Nicolaus Schafhausen, der die Kunsthalle Wien vorzeitig verlässt, bekommt in München am NS-Dokumentationszentrum einiges zu tun. Die neue Direktorin Mirjam Zadoff betraut ihn mit einer ambitionierten Ausstellung, für die er bereits Künstler sucht. Unter dem Titel "Tell me about (yesterday) tomorrow" soll ab November 2019 zeitgenössische Kunst in Austausch mit der Erinnerungsarbeit jener Institution gebracht werden, die seit 2015 an der Stelle des "Braunen Hauses", der einstigen NSDAP-Zentrale, steht.