Kunst im Kriegsfall: Gelb-blaue Solidarität und rote Linien

Wer wie Anna Netrebko eine Nähe zu Wladimir Putin hat, bekommt im Kulturbetrieb Probleme und gerät in Erklärungsnot.

Weltweit sind historische Gebäude, Denkmäler und auch viele Kulturstätten in Blau-Gelb getaucht, werden die Nationalfarben der Ukraine auf Fassaden projiziert - aus Solidarität und als Protest gegen den Krieg. Auch drinnen gibt es Zeichen. Etwa in Bologna. Dort lag eine ukrainische Flagge auf einem Podium, als Oksana Lyniv, Musikdirektorin des Opernhauses, frühere Chefdirigentin der Oper Graz und Ukrainerin, in einer gelb-blauen Schärpe ein Konzert leitete.

Gemeinsam zu hören waren im Teatro San Carlo in Neapel die russische Mezzosopranistin ...