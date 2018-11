Kunst ist ein Accessoire der Mächtigen

Nach der Causa Drozda: Die heimische Polit-Elite umgibt sich mit zeitgenössischer Kunst. Nur Vizekanzler Strache schert aus.

Fotohintergrund: In der Diskussion rund um das Bild "Im Raum drinnen II" von Kurt Kocherscheidt, das der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda vom Kanzleramt in die rote Parteizentrale mitgenommen hatte, fiel mehrfach dieser Begriff. Ein Wort, das offenbart, wie Kunst für eigene Zwecke instrumentalisiert werden kann. Der ausgeliehene "Fotohintergrund" - Drozda hatte sich bei Interviews mehrfach vor dem großformatigen Gemälde ablichten lassen - wurde mittlerweile an den Besitzer, das Belvedere, retourniert.