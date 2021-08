Kunst und Kultur strahlen in die Politik

Johannes Hahn und Helga Rabl-Stadler werden mit einer Europa-Konferenz das Zusammenspiel von Politik und Kultur beleben.

Eine erste neue Aufgabe für Helga Rabl-Stadler nach ihrer Präsidentschaft der Salzburger Festspiele ist seit Donnerstag gesetzt: Sie wird auf Anregung von EU-Kommissar Johannes Hahn und mit der Journalistin Ilse Fischer das Programmkomitee für ein Europäisches Kulturforum leiten, das ab 2022 jährlich in Schloss Leopoldskron stattfinden wird. Dies kündigte Johannes Hahn am Donnerstag zur Eröffnung der zweitägigen Salzburger Festspiel-Dialoge im Kuenburg-Saal der Neuen Residenz an und stellte einen Termin "um den Europatag am 9. Mai" in Aussicht.

Ziel ...