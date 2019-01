Kunstdetektiv fand 1.400 Jahre alte Reliefs aus Spanien

Ein Kunstexperte aus den Niederlanden hat zwei antike Steinblöcke mit Reliefs aus einer Kirche in Spanien in einem Privatgarten in London wiedergefunden. Der renommierte Kunstdetektiv Arthur Brand, der acht Jahre lang nach den rund 1.400 Jahre alten Kunstwerken gesucht hatte, übergab das Diebesgut nun an die spanische Botschaft in der britischen Hauptstadt.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Die gestohlenen Kunstwerke wurden als Gartendekoration genutzt