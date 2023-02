KHM: Sabine Haag bereitet ihr "Abschiedsfeuerwerk" vor

Keine weitere Amtszeit: Der Posten der Generaldirektion des Kunsthistorischen Museums ist ausgeschrieben.

"Ich habe mich entschlossen, mich nicht mehr zu bewerben." Mit dieser Erklärung kündigte Sabine Haag am Freitag an, dass Ende 2024 ihre bis dahin 16-jährige Amtszeit als Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien vorüber sein werde. Für das größte Museum Österreichs, zu dem das Haupthaus am Burgring sowie Schatzkammer, Neue Burg (Ephesos Museum, Hofjagd- und Rüstkammer, Musikinstrumente), Weltmuseum, Theatermuseum, Wagenburg und in Innsbruck Schloss Ambras gehören, wird also ein Künstlerischer Leiter gesucht.

Seit vorigen Montag ist die Generaldirektion des KHM ebenso wie jene er Albertina ab 1. 1. 2025 für fünf Jahre ausgeschrieben. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder hat bereits angekündigt, keine Vertragsverlängerung anzustreben. Nun tut es ihm Sabine Haag gleich und versichert: Sie werde bis Ende 2024 "mit vollem Elan und großer Freude" das Haus leiten und für 2025 ein Programm vorbereiten.

Was hat sie noch vor? Nach "Baselitz. Nackte Meister" ab März gehört der Herbst den Tapisserien Raffaels, darauf folgt "Dürer, Holbein und der Aufbruch in die Renaissance". Bevor für 2025 die Schienen für "Arcimboldo, Bruegel und die Zeit der Natur" sowie "Venedig im 18. Jahrhundert" gelegt wird, kündigt Sabine Haag als "Abschiedsfeuerwerk" Rembrandt van Rijn und Samuel van Hoogstraten an. Dafür zeichne sich schon ein Interesse ab wie für die Bruegel-Schau 2018 - damals kamen rund 400.000 Besucher. Für das Weltmuseum kündigt sie die Schau "Science Fiction(s)" über Zukunftsentwürfe aus verschiedenen Gegenden an und für das Theatermuseum ein Porträt der Brüder Marischka.

Freilich nennt sie die Bruegel-Schau auf die Frage nach bisher Gelungenem. "Meilensteine" seien die Wiedereröffnung von der Kunst- und Wunderkammer wie vom Weltmuseums sowie der Bau eines Depots. Geschichte geschrieben haben ihrer Ansicht vor allem die Ausstellungen über Karl den Kühnen, Lucian Freud und Velazquez.

Und Internationales? Als "Riesenerfolg" bezeichnet sie die Tournee in drei Städte der USA, die dort größte KHM-Schau seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähnlich prominent sei die jetzige Schau in Seoul zu 130 Jahren diplomatischen Beziehungen mit Südkorea. Der Publikumsandrang sei so groß, dass soeben die Verlängerung fixiert worden sei.

Und Wladimir Putin? Bereut sie heute, dass ihm das KHM 2018 zusammen mit Leihgaben Eremitage eine Plattform geboten hat? Die Plattform habe "die hohe Politik", also der Bundespräsident, zu Putins Staatsbesuch gemacht, erwidert Sabine Haag. Die Ausstellung sei Ausdruck einer "schwesterlichen Verbindung" zweier weltbedeutender Museen - KHM und Eremitage - gewesen. Sie würde dies jederzeit wiederholen, aber es sei klar: Auf lange Zeit hin sei das nicht mehr möglich. "Mit dem Angriffskrieg in der Ukraine sind alle Brücken auch auf musealer Ebene abgebrochen."