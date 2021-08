Kunstmesse Art & Antique: Lippen und Augen verraten die Anmut

Ein ungewöhnliches Mädchen lockt die Blicke von Besuchern der Salzburger Kunstmesse an.

Der Blick in die ätherisch blauen, ernsten Augen des in die dienstliche Pflicht einer Berufstracht gefassten Mädchens muss am Eingang in den Carabinierisaal der Alten Residenz in Salzburg durch kraftvoll schreitende Gliedmaßen einer Skulptur. Der Kunsthandel Giese & Schweiger hat Andreas Urteils "Figur, bewegt ausschreitend" exakt so gestellt, dass der vom "Bretonischen Mädchen", gemalt von Ludwig Ferdinand Graf, angezogene Betrachter auf und durch den in Bronze gegossenen Läufer schauen muss.

Im Kontrast zur bronzenen Wucht der kraftvollen Plastik ...