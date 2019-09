Kunstmesse bietet Werke von 500 Künstlern aus 26 Ländern

110 Galerien, mehr als 500 Künstler aus 26 Ländern und vier Messetage: In einer guten Woche eröffnet die viennacontemporary in der Marx-Halle. Die internationale Messe für zeitgenössische Kunst, heuer von 26. bis 29. September, übt sich unter der neuen künstlerischen Leiterin Johanna Chromik in der "Konzentration auf die Stärken" des Formats, erklärte sie bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Die Kunstmesse findet in der Marx-Halle statt