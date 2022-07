Kunstobjekt "Imagine" mit Kran auf Albertina-Wing gehievt

Eine Friedensbotschaft in Form eines überlebensgroßen Revolvers in einem Käfig ist heute auf dem Albertina-Flugdach gelandet. Auf den zehn Meter langen Praterwal, der vergangene Woche ins Wien Museum gehievt wurde, folgt also die nächste Skulptur, deren Transport einen Kran erforderte. Mit "Imagine" wolle man darauf aufmerksam machen, "dass Gewalt in jeglicher Form begrenzt werden, in ihre Schranken verwiesen werden muss", so Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder.

"Imagine" ist voraussichtlich bis Oktober am Albertina-Wing sichtbar