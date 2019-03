Kunstsammlung von George Michael um 11 Mio. Euro versteigert

Die Kunstsammlung des verstorbenen britischen Popstars George Michael ist für knapp elf Millionen Euro verkauft worden. Das teilte das Auktionshaus Christie's zum Ende der Auktion am Freitag mit. Der frühere Wham!-Sänger hatte vor allem Arbeiten von Künstlern der Bewegung Young British Art gesammelt.

Zu den Kunstwerken, die für eine Gesamtsumme von 9,2 Millionen Pfund (10,8 Millionen Euro) verkauft wurden gehörte auch "The Incomplete Truth" von Damien Hirst. Das Werk aus dem Jahr 2006, für das der Künstler eine Taube in Formaldehyd konservierte, schaffte es entgegen der Erwartungen allerdings nicht über die Schwelle von einer Million Pfund. Es wurde stattdessen für 911.250 Pfund verkauft. Auch Arbeiten von Tracey Emin gehörten zu Georg Michaels Sammlung. Der Erlös geht laut Christie's an eine Reihe wohltätiger Projekte, die der Sänger bereits zu Lebzeiten unterstützt hatte.

Quelle: Apa/Ag.