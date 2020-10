Kunstwerk von Olafur Eliasson in Hamburg eingeweiht

Ein Kunstwerk des dänischen Künstlers Olafur Eliasson ist seit Montag neben dem Hamburger Rathaus zu sehen. Die beiden Skulpturen mit dem Titel "Gesellschaftsspiegel" flankieren den Boulevard Alter Wall, der in den vergangenen Jahren neu gestaltet wurde. "Für diesen historisch bedeutenden Ort reflektiert mein Kunstwerk die Welt um uns herum und lässt unmerklich einen Ort innerer Reflektion entstehen - inmitten der belebten Hamburger Innenstadt", sagte Olafur Eliasson.

Die zwei geometrischen Skulpturen sind mit braunschwarz patiniertem Messing ummantelt. In den neun Meter hohen Türmen verbergen sich Kaleidoskope, die auf Stützen über den Köpfen der Passanten schweben - eines mit dreieckigem, eines mit rhombischem Grundriss. Beim Blick nach oben in die verspiegelten Kaleidoskope lässt sich je eine facettierte Kugelform entdecken, in deren Zentrum ein Stück Himmel eingefangen wird.

Quelle: Apa/Dpa