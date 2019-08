KUPF-Aufruf: KTM soll Millionenförderung an Vereine spenden

Der Wirbel um eine Kulturförderung in Höhe von 1,8 Mio. Euro für die KTM Motohall in Mattighofen reißt nicht ab. Die Kulturplattform OÖ (KUPF) hat am Freitag dem Motorradhersteller KTM vorgeschlagen, seine Subvention an jene Vereine zu spenden, deren Förderungen 2018 gekürzt wurden. Die KUPF spricht inzwischen von einem "KTMgate", da es über das Zustandekommen der Förderung Unklarheiten gebe.

SN/APA/BARBARA GINDL Kulturförderung für Mattighofen erhitzt die Gemüter