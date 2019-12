Kurator Christoph Vitali gestorben

Der international renommierte Ausstellungskurator und langjährige Schirn-Direktor Christoph Vitali ist tot. Der Schweizer starb im Alter von 79 Jahren in Zürich, wie die Familie mitteilte. Vitali war von 1985 bis 1993 Geschäftsführer und erster Direktor der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Christoph Vitali galt als "Maestro aller Kunstmanager"