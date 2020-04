Kurator Germano Celant an Covid-19 gestorben

Der italienische Kurator Germano Celant ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Mailand an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Das meldet die "Süddeutsche Zeitung" online. Bekannt wurde er 1967 durch die Erfindung des Begriffs "Arte Povera". Ab 1988 arbeitete er am Guggenheim Museum New York, ab 1993 war er Chefkurator der Fondazione Prada. 1997 leitete er die Biennale von Venedig.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Celant starb im Alter von 80 Jahren in Mailand

Quelle: APA