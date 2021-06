"La La Land"-Regisseur plant Film "Babylon" mit vielen Stars

Nach Brad Pitt und Margot Robbie hat Oscar-Preisträger Damien Chazelle ("La La Land") weitere Schauspieler für sein Regie-Projekt "Babylon" angeheuert. Neu dabei sind unter anderem Max Minghella ("The Handmaid's Tale"), Samara Weaving ("The Babysitter"), Lukas Haas ("Aufbruch zum Mond") und Musiker Flea von der Band Red Hot Chili Peppers, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Mittwoch berichtete. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Los Angeles beginnen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Damien Chazelle auf einem Foto aus dem Jahr 2019

"Babylon", nach dem Drehbuch von Chazelle, ist ein Historiendrama über Hollywood in den späten 1920er-Jahren. Der Film soll Aufstieg und Fall von fiktiven und historischen Figuren beim Wandel vom Stummfilm zum Tonfilm beleuchten. In seinem Oscar-Abräumer "La La Land" (2016) hatte Chazelle einen jungen Jazzpianisten (Ryan Gosling) und eine aufstrebende Schauspielerin (Emma Stone) ins heutige Los Angeles versetzt. "Babylon" vom Filmstudio Paramount Pictures soll Weihnachten 2022 in die Kinos kommen.