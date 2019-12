Legendärer Regisseur Harry Kupfer mit 84 Jahren verstorben

Der legendäre Regisseur Harry Kupfer ist tot. Der Berliner verstarb am gestrigen Montag (30. Dezember) nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt, wie sein Management Arsis mitteilt. Kupfer hat nicht zuletzt auch in Österreich bedeutende Regiearbeiten im Musiktheaterbereich vorgelegt - darunter die Inszenierungen der Musicals "Elisabeth" oder "Mozart!" in Wien.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Kupfer inszenierte unter anderem Musical "Mozart!"