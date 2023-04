Leipziger Buchmesse mit Gastland Österreich wird eröffnet

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet heuer die Leipziger Buchmesse wieder statt. Sie wird am Mittwochabend im Gewandhaus feierlich eröffnet und ist bis Sonntag zugänglich. Für den Auftritt Österreichs als diesjähriges Gastland reist neben vielen Autorinnen und Autoren auch der Bundespräsident an. Unter dem Motto "Mea ois wia mia" (Mehr als wir) präsentieren sich rund 200 heimische Verlage. Ihr Anteil am deutschen Buchmarkt beträgt bisher weniger als ein Prozent.

BILD: SN/APA/DPA (ARCHIV)/JAN WOITAS Österreich präsentiert sich unter dem Motto 'Mea ois wia mia'

Für das Publikum öffnen die Messe und das dazugehörige Lesefestival "Leipzig liest" von Donnerstag bis Sonntag ihre Pforten. Rund 2.000 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren nach Messeangaben ihre Neuheiten rund ums Buch. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es rund 2.500 Aussteller. Bei "Leipzig liest" stehen rund 2.400 Veranstaltungen auf 300 Bühnen auf dem Programm.