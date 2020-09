Obwohl es die Museen mit den Coronabedingungen leichter haben als viele andere Betriebe, kommen weniger Besucher als früher. Das kann heilsam sein.

Museen haben ein Klumpenrisiko. Bis vor Kurzem wurden sie für das, was so ein Klumpenrisiko bewirken kann, mit Lob und Einnahmen belohnt. Denn ihre Besucherzahlen wuchsen und wuchsen. Weil den zahlreicher werdenden Touristen in Anbetracht ihrer Kosten für Anreise und Hotel fast egal war, ob sie 12 oder 15 Euro zahlten, wurden Eintrittspreise höher und höher. Reisende haben mehr Zeit für Flanieren und Besichtigen als arbeitende Ortsansässige. Also stellten sich viele Museen um: Tourismuswerber wurden ihnen wichtigere Partner als Kunsthistoriker ...