Veranstaltungen von Kunst und Kultur zuzulassen ist nicht bloß unterhaltsamer Luxus, sondern bewahrt Talente und exquisites Können vor dem Garaus.

In New York ist ein Schreckgespenst real geworden: Die Metropolitan Opera gab in der Vorwoche bekannt, ihrer Saison den Garaus zu machen, also bis Sommer 2021 nicht zu spielen. Und gar: Ohne Impfstoff und ohne Herdenimmunität sei es aussichtslos, den Betrieb aufzunehmen. Gleiches tat das New York Philharmonic: Vor jedem bis Juni 2021 fixierten Konzerttermin steht "CANCELLED". Und auf der Website der Broadway-Theater poppt auf: Alle Shows fallen aus. Damit brechen Leitbetriebe länger weg als je zuvor. Welcher wird je ...