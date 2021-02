Es ist fast wie auf Skipisten: Wer Regeln einhält, hat in Museen jetzt einige ideale Bedingungen, um Glück, Erkenntnis und Annehmlichkeit zu finden.

Das Coronajahr ist nicht einzig und allein katastrophal, belastend und verlustträchtig gewesen. Vieles an Glück, Erkenntnisgewinn oder unvorhergesehener Annehmlichkeit trägt sich in stiller Unscheinbarkeit von Spazierwegen oder Lehnsesseln zu, scheint also in keinem Bruttonationalprodukt und keiner Statistik auf. Und doch: Einzelne Zahlen geben Andeutungen.

So war in den Bundesmuseen 2020 der Anteil heimischer Besucher mit 53 Prozent um fast drei Viertel größer als 2019 mit 31 Prozent. Zwar hat sich die Zahl der Besuche von 1,98 Millionen auf ...