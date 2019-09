Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, erhält den diesjährigen viennaARTaward in der Kategorie Museumswesen. Die Auszeichnung vom Wiener Kunsthandel wird heuer zum 14. Mal verliehen. Bei der Gala am 22. Oktober werden dann auch Preisträger in den Bereichen Klassischer Kunsthändler, Zeitgenössischer Kunsthändler und Lebenswerk als Sammler verkündet.

