Leopold Museum: "WOW!"-Ausstellung bringt Besucherrekord

Die bis Anfang September verlängerte Ausstellung "WOW! The Heidi Horten Collection" im Leopold Museum hat dem Haus einen Besucherrekord eingebracht: Wie es am Dienstag hieß, verzeichnete man seit der Eröffnung Mitte Februar knapp 360.000 Besucher. Somit ist die Schau die bestbesuchte in der Geschichte des Leopold Museums.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Ausstellung lief seit Mitte Februar