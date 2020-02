Lesen wir wieder Orwell: Kolonialismus

Als Desaster beschreibt George Orwell die britische Kolonialherrschaft. Zu einer puren Illusion hätte dieser Schriftsteller wohl die Behauptung vieler Brexit-Befürworter gestempelt, dass verstärkte Kontakte mit den früheren Kolonien künftig ein Ersatz für die Bindung an Europa sein könnten.

Der Ursprung des berühmten politischen Schriftstellers George Orwell liegt in Burma. In den Jahren von 1922 bis 1927 ist er als Offizier der Kolonialpolizei in dieser Provinz von Britisch-Indien tätig gewesen. Aber aus Protest gegen die Praktiken der Kolonialmacht quittierte ...