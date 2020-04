Lichtprojektion auf Stift Melk soll Mut machen

Eine Lichtprojektion auf Stift Melk soll in Coronazeiten Mut machen. Der Schriftzug "Ostern - Auferstehung - trotz allem" ist bis Montag täglich von 20 Uhr bis Mitternacht auf der Südfassade in Versalien zu lesen. "Ostern ist die Zeit der Auferstehung. Auch die Menschen sollen jetzt und nach der Krise wieder auf(er)stehen und künftig an einer besseren Welt arbeiten", sagte Abt Georg Wilfinger.

SN/APA/MELK/DANIELA MATEJSCHEK/DANI "Ostern - Auferstehung - trotz allem"