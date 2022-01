Liebe, Tod und Leidenschaft

Der Reiz der großen Oper. An gewissen Werken kommt kein Opernhaus der Welt vorbei. Warum sind "Carmen", "Traviata" und "Zauberflöte" so populär? Eine Spurensuche.

"Das klinget so herrlich, das klinget so schön!": Papagenos magisches Glockenspiel verzaubert einige üble Gesellen, Wolfgang Amadé Mozarts Singspiel die ganze Welt. "Die Zauberflöte" führte vergangene Saison die Statistik der meistgespielten Opernwerke an. Auch wenn diese Statistik der Plattform Operabase nur die Daten klassischer Opernmärkte - Deutschland, USA, Italien, Russland - erhebt, lässt sich ein repräsentatives Bild zeichnen: Unter den Top 10 befinden sich grenzüberschreitend Verdis "La Traviata", die Puccini-Opern "La Bohème" und "Madama Butterfly", Bizets "Carmen" und eben Mozarts ...