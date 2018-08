Linzer Klangwolke sucht noch schwindelfreie Statisten

Das Brucknerhaus sucht noch rund 30 schwindelfreie Statisten für die Klangwolke am 8. September. Intendant Dietmar Kerschbaum verspricht als Gegenleistung eine "unglaubliche Aussicht", wenn man in 70 bis 80 Metern Höhe via Kran über der Donau schwebt. Die Vorbereitungen für die Show des katalanischen Theaterkollektivs La Fura dels Baus, "PAX - Tradition = Revolution", laufen auf Hochtouren.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Kerschbaum verspricht "unglaubliche Aussicht"