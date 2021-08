Linzer Klangwolke: Wal in Sicht! Aus der Donau taucht Überraschendes auf

Bei der Linzer Klangwolke will Regisseur Robert Dornhelm mit dem Fluss spielen - und macht sich auf Unwägbarkeiten gefasst.

Ein großes Schiff, ein Wal und ein einprägsam trommelnder Rhythmus: Wer dabei immer nur an den Internethit "The Wellerman" von Nathan Evans denkt, der heuer mit einem alten Seemannslied zum YouTube-Star wurde, ist auf der falschen Fährte. Auch auf der Donau kann man große Fische sichten: In seiner Inszenierung der diesjährigen Linzer Klangwolke werde er auch einen Wal in die Wellen projizieren, erzählte Regiestar Robert Dornhelm am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Ein großes Trommelschiff ist ja schon länger ...