Linzer Pflasterspektakel legt kommende Woche los

Das 35. Pflasterspektakel macht Linz von 20. bis 22. Juli wieder zu einem Mekka der internationalen Straßenkunst. 111 Compagnien sowie Solokünstlerinnen und -künstler aus 29 Nationen bieten von Donnerstag bis Samstag rund 300-mal täglich Akrobatik, Feuershows, Musik, Comedy, Samba, Clownerie, Magie und alles dazwischen. "Mehr als die Hälfte der Darsteller sind das erste Mal in Linz", erklärte Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Montag.

Das Pflasterspektakel (hier 2008) will es in Linz wieder krachenlassen

Das "Spektakelzelt", in dem täglich mehrmals eine Revue aus allen Darbietungen aufgeführt wird, wandert mit dem Kinderspektakel von Urfahr in den Donaupark neben das Lentos. Kulturdirektor Julius Stieber sah es hier "optimal platziert, im Grünen und am Wasser". Das sechsköpfige Frauenteam der Linz-Kultur unter Abteilungsleiterin Gerda Forstner bemühe sich, "ein Setting zu schaffen, dass die Künstlerinnen und Künstler gute Rahmenbedingungen für ihre Auftritte vorfinden und das Publikum ein tolles Festival", sagte Festivalleiterin Kathrin Böhm.

Komfort für die Gäste bringen die im Vorjahr eingeführten Spektakeloasen mit Sitzgelegenheiten und Schatten, wo man die Auftritte ein wenig abseits des großen Trubels genießen kann, und die Ruheinsel, ebenfalls mit Sitzgelegenheiten, im Innenhof des Alten Rathauses. "Einige Besuchergruppen möchten sich zwischendurch ausrasten, diesem Bedürfnis möchten wir Rechnung tragen", so Böhm.

Das vielseitige Programm mit den 111 aus 800 Bewerbungen ausgewählten Acts bietet etwas für jeden Geschmack, die Festivalleiterin - wie Stieber ein großer Fan des Spektakelzelts - stellte Cirkus Trochu Jinak aus Tschechien und FeuerWer? aus Deutschland vor, die heuer erstmals in Linz atemberaubende Luftakrobatik beim Lentos bieten. Das Duo Ka'gua aus Argentinien tanzt, turnt, musiziert und malt dabei ein Bild in "Pintorica", Sandanimation bringt Ermelinde Coccia mit "Life" und ein ausgesuchtes Tanz- und Theatererlebnis die Feet Theater Company Monsieur David mit "Apriti alla Gioia", beide aus Italien. Lang-Mayerhofer haben es die heimischen Combos Blechsalat und Flying Freaks angetan.

Ein besonderes Lob sprach Böhm dem Publikum in Linz aus, denn das Pflasterspektakel sei eines der wenigen Straßenkunstfestivals, das rein mit Hutgeld, ohne fixe Gage für die Darsteller, funktioniere. "Das Linzer Publikum ist groß geworden mit der Straßenkunst", strich Böhm heraus, dass sich das Pflasterspektakel in einer Umfrage in etlichen Kategorien - wie beste Publikumsreaktion - nur vom fast vier Wochen dauernden Edinburgh Festival Fringe geschlagen geben musste.

Auch heuer startet das Pflasterspektakel am Donnerstag um 16 Uhr mit der großen Eröffnungsparade, die Feuershows wanderten vom AEC wieder auf den Haupt- und Pfarrplatz, das Tagesprogramm wird jeweils aktuell am Festival verteilt, beim Infopoint Hauptplatz kann man große Scheine in Hutgeld wechseln. Aus dem Budget der Stadt von 230.000 Euro - exklusive Sponsorgelder - bekommen die Kunstschaffenden Kost und Logis, ihre Gage spielen sie selbst ein. Wichtigste Sponsoren sind die Linz AG und die Raiffeisenlandesbank, die Hotels seien zur Spektakelzeit immer gut ausgebucht, so Lang-Mayerhofer und Stieber.

(S E R V I C E - 35. Linzer Pflasterspektakel - Int. Straßenkunstfestival von 20. bis 22. Juli, in der Linzer Innenstadt, Do 16 bis 23 Uhr, Fr, Sa 14 bis 23 Uhr, danach Nightline in drei Lokalen. www.pflasterspektakel.at)