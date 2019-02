Linzer städtische Kultur- und Sport-Stätten mit Besucherplus

Die städtische Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) mit verschiedenen Kultur- und Sportstätten hat laut vorläufigen Zahlen 2018 ein Plus auf rund 1,1 Millionen Besucher verzeichnet. Zudem ist bei den Kosten der Eigendeckungsgrad um 3,6 Punkte auf 45,7 Prozent gestiegen. Das berichtete Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) als Aufsichtsratsvorsitzender in einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Bürgermeister Klaus Luger, LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender