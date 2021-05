Nun wird es für die 26 Nationen im Finale des Eurovision Song Contest ernst: Bei der 65. Ausgabe des ESC in Rotterdam hat der Countdown zur Stimmabgabe begonnen. Rund 30 Minuten hat das Publikum nun Zeit, unter 0901 050 25 und der angehängten zweistelligen Startnummer seines Favoriten für 50 Cent pro Anruf oder SMS respektive via App abzustimmen - maximal 20 Mal und wie immer nicht für das eigene Land.

Nach Ablauf des Countdowns beginnt dann die Verkündung der Punkte aus den insgesamt 39 abstimmenden Länder. Für Österreich wird heuer zum zweiten Mal Ö3-Moderator Philipp Hansa die Punkte der heimischen Jury verkünden. Die Verlautbarung erfolgt dabei nach dem mittlerweile etablierten Modus, dass die Ländersprecher nur die 12-Punkte-Wertungen der Jurys bekannt geben, während die übrigen Punkte gesammelt eingeblendet werden.

In einem zweiten Durchgang verlesen dann die beiden Moderatoren Chantal Janzen und Jan Smit die Zuschauerpunkte für die einzelnen Beiträge. Wie beim letzten ESC 2019 in Tel Aviv eingeführt, werden dabei auch heuer zunächst die Publikumspunkte für jenes Land bekanntgegeben, das am wenigsten Punkte von den Jurys erhalten hat. Die logische Konsequenz: Der Gewinner des Juryvotings bekommt seine Publikumspunkte als letzter genannt. Dieses System soll den Gewinner möglichst lange offen halten - und die Spannung steigern, sollten die Zuschauer das Prozedere verstehen.

Der Sieger des ESC-Finales, das ORF 1 mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll live aus der Ahoy Arena überträgt, wird gegen 0.30 Uhr erwartet. Bei den Buchmachern lag zu Beginn der Show ein Führungstrio aus Italien, Frankreich und Malta vorne im Rennen um die Favoritenrolle.

Bei der 64. Ausgabe des ESC hatte 2019 in Tel Aviv Duncan Laurence mit seiner Ballade "Arcade" den fünften Sieg für die Niederlande beim Eurovision Song Contest eingefahren und den Bewerb nach Rotterdam geholt. Dank der coronabedingten Pause für den Song Contest 2020 ist der 27-Jährige nun der am längsten amtierende ESC-Gewinner aller Zeiten und hätte am Abend auf der Bühne der Ahoy Arena zur Überbrückung sein neues Lied präsentieren sollen. Dank einer Coronainfektion musste sich der Sänger jedoch in Quarantäne begeben und wird nun nur via Video zugespielt.

Der Rotterdamer ESC wird als Feldversuch im Hochinzidenzgebiet Niederlande unter Aufsicht mehrerer Universitäten abgehalten, um zu testen, wie und ob derartige Großveranstaltungen in Coronazeiten durchführbar sind. So sind in der ansonsten 16.000 Menschen fassenden Ahoy Arena 3.500 getestete Livezuschauer zugelassen, die weder Abstand halten noch Mundschutz tragen müssen, aber fünf Tage später zum Nachtest anzutreten haben.

