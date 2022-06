Bachmann-Preis wird in Klagenfurt vergeben

Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 46. Mal der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter gänzlicher oder teilweiser Auslagerung ins Internet haben die Tage der deutschsprachigen Literatur wieder alle vor Ort zusammengeführt: 14 Autorinnen und Autoren, die siebenköpfige Jury und das Publikum. Nach den Jurydiskussionen werden dem deutschen Soziologen Juan Guse und der in Niederösterreich lebenden Slowenin Ana Marwan gute Preischancen eingeräumt.

SN/APA/GERT EGGENBERGER 14 Autoren und Autorinnen hoffen am Sonntag auf Preise

3sat überträgt die Preisverleihung ab 11.35 Uhr live. Neben dem Bachmann-Preis (25.000 Euro) vergibt die Jury nach einem neuen Punktesystem den Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), den Kelag-Preis (10.000 Euro) und den 3sat-Preis (7.500 Euro). Für den BKS Bank-Publikumspreis (7.000 Euro plus Stadtschreiberstipendium) konnte am Samstagnachmittag online abgestimmt werden. Im Vorjahr gewann die im Iran geborene und in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi den Bachmann-Preis. Liveblog zum Bachmann-Preis 2022:

KULTUR-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Kulturmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.