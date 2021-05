In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam hat Punkt 21 Uhr das große Finale des 65. Eurovision Song Contest begonnen. Insgesamt 26 Länder treten heute Abend um die ESC-Krone an. Mit alljährlich in Summe rund 200 Millionen Fernsehzuschauern ist der ESC der größte Musikwettbewerb der Welt, der im Vorjahr erstmals in seiner Geschichte dank Corona ausgefallen war. Nach dem Aus von Vincent Bueno im Halbfinale ist Österreich heuer allerdings nicht in der Endrunde vertreten.

Der Sieger des ESC-Finales, das ORF 1 mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll live aus der Ahoy Arena überträgt, wird gegen 0.30 Uhr erwartet. Bei den Buchmachern lag zu Beginn der Show ein Führungstrio aus Italien, Frankreich und Malta vorne im Rennen um die Favoritenrolle. Bei der 64. Ausgabe des ESC hatte 2019 in Tel Aviv Duncan Laurence mit seiner Ballade "Arcade" den fünften Sieg für die Niederlande beim Eurovision Song Contest eingefahren und den Bewerb nach Rotterdam geholt. Dank der coronabedingten Pause für den Song Contest 2020 ist der 27-Jährige nun der am längsten amtierende ESC-Gewinner aller Zeiten und hätte am Abend auf der Bühne der Ahoy Arena sein neues Lied präsentieren sollen. Dank einer Coronainfektion musste sich der Sänger jedoch in Quarantäne begeben und wird nun nur via Video zugespielt. Selbiges gilt übrigens auch für die isländische Band Da∂i Freyr og Gagnamagni∂, bei der ein Mitglied positiv getestet worden war. Aus diesem Grunde wird ein Probenvideo der nerdigen Truppe eingespielt. Schließlich wird der Rotterdamer ESC als Feldversuch im Hochinzidenzgebiet Niederlande unter Aufsicht mehrerer Universitäten abgehalten, um zu testen, wie und ob derartige Großveranstaltungen in Coronazeiten durchführbar sind. So sind in der ansonsten 16.000 Menschen fassenden Ahoy Arena 3.500 getestete Livezuschauer zugelassen, die dann weder Abstand halten noch Mundschutz tragen müssen, aber fünf Tage später zum Nachtest anzutreten haben. So wurden im angeschlossenen Testzentrum in den vergangenen Tagen über 25.000 Tests absolviert, von denen nicht einmal zwei Dutzend positiv ausfielen. (S E R V I C E - www.eurovision.tv) Liveblog zum Eurovision Song Contest: