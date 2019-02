In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 91. Mal werden die bedeutendsten Filmpreise der Welt in Hollywood an die Größen der Traumfabrik vergeben. Als Topfavoriten im heuer breit gestreuten Nominiertenfeld gehen dabei Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama "Roma" sowie Yorgos Lanthimos' Historienreigen "The Favourite" mit je zehn Oscar-Chancen ins Rennen.

Gegen 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Montag in der Früh wird feststehen, welcher Streifen heuer die renommierten Titel in den Königskategorien Bester Film, Beste Regie und bei den Schauspielern für sich reklamieren konnte. Dabei werden auch den Musikfilmen "A Star is Born" und "Bohemian Rhapsody" oder den Politsatiren "Vice" und "BlacKkKlansman" Chancen ausgerechnet. Ein Ergebnis steht allerdings bereits fest: Nach dem Rückzug von Komiker Kevin Hart wegen früherer homophober Äußerungen wird die Glamourgala erstmals seit 30 Jahren ohne Moderator auskommen. Anzeige SN/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Der berühmte Hollywood-Schriftzug. Eine Show ohne Moderator Die Oscar-Akademie gab am Mittwoch elf weitere prominente Helfer bekannt, die auf der Bühne die acht Kandidaten in der Sparte "Bester Film" vorstellen sollen. Zu der Gruppe zählen die Sängerinnen und Schauspielerinnen Barbra Streisand und Queen Latifah, der schwarze Abgeordnete und Bürgerrechtler John Lewis, Tennis-Star Serena Williams und der spanisch-amerikanische Küchenchef José Andrés. Als Filmliebhaber sollen sie ihre Einschätzung der nominierten Werke geben, hieß es. Zuvor hatte der Filmverband bereits gut 40 Stars benannt, die Trophäen aushändigen werden, darunter Schauspieler wie Michael Keaton, Helen Mirren und Daniel Craig. Die Show geht in diesem Jahr erstmals seit 1989 ohne einen Moderator über die Bühne. Die Show soll von der Band Queen mit Sänger Adam Lambert mit einem Auftritt, der den Film "Bohemian Rhapsody" feiert, eröffnet werden. Auch ein Auftritt von Lady Gaga und Bradley Cooper mit ihrem Hit "Shallow" aus dem Film "A Star is Born" ist fix eingeplant. SN/AP Bradley Cooper und Lady Gaga treten mit ihrem Hit „Shallow“ auf. 1989, als zum letzten Mal auf einen Moderator verzichtet wurde, startete man übrigens mit einer elfminütigen Musik- und Tanz-Nummer. Sicher scheint also: Die Show wird ohne Moderation nicht wesentlich kürzer. Viel Österreichisches bei den 91. Oscars In der Küche des österreichischen Starkochs Wolfgang Puck (69) geht es zur Zeit rund. Gleich nach der Oscar-Gala richtet er beim Governors Ball zum bereits 25. Mal sein traditionelles Gourmetgelage aus. Das ist jedoch nicht der einzige Österreichbezug mit einer gewissen Tradition: Für die glitzernde Bühnendekoration bei der 91. Oscar-Verleihung zeichnet auch heuer wieder Swarovski verantwortlich. Das Tiroler Unternehmen ist zum insgesamt zwölften Mal auf der Bühne der wichtigsten Filmpreise vertreten. Beim Debüt des diesjährigen Produktionsdesigners David Korins verarbeitete das 15-köpfige Designerteam in mehr als 2.100 Arbeitsstunden über 410.000 Swarovski-Kristalle zu den beiden Bühnen-Installationen namens "Crystal Cloud" und "Crystal Swag" sowie zwei "Crystal Presenter Backings", wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. SN/APA/AFP/VALERIE MACON Wolfgang Puck mit seinen heurigen Oscar-Kreationen. 300 Kilo Rindfleisch aus Japan Puck wiederum habe für das traditionelle Festessen nach der Show 300 Kilo vom allerbesten Rindfleisch aus Japan einfliegen lassen, wie er zur Deutschen Presse-Agentur sagte. "Das ist so zart, da braucht man kein Messer, aber das Kilo kostet 350 Dollar", fügte der Hollywood-Kärntner mit einem Augenzwinkern hinzu. Für die Verköstigung von Stars wie Lady Gaga und Barbra Streisand werden keine Kosten gescheut. Unter den 1.500 Party-Gästen sind frisch gekürte Preisträger, Nominierte und Show-Mitwirkende. Auf der Einkaufsliste stehen 7.500 Garnelen, 250 Hummer, 1.500 Flaschen Champagner und viele andere Köstlichkeiten. Tausende Wildlachsstreifen werden genau in Form der Oscar-Trophäe zurechtgeschnitten und als Appetizer gereicht. Anzeige SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Starkoch stammt ursprünglich aus Kärnten. Mehr als 35 Gerichte serviert Puck "mundgerecht" in kleinen Portionen mit einem Team von 800 Kellnern und Köchen, darunter erstmals ein Kärntner Knödelgericht, wie er es von seiner Mutter kennt. Neben den Mini-Burgern muss auch sein traditioneller Chicken Pot Pie, ein mit Trüffeln veredeltes Hühnerragout im Teig, auf das Buffet. "Das ist das Lieblingsgericht von Barbra Streisand, sie isst immer das Gleiche", verrät der Küchenchef. "Am Sonntag hat jeder Hunger" Es geht auch nicht ohne seine Nudel-Kreation "Agnolotti", ein spezieller Wunsch von Lady Gaga. "Wir müssen ihr immer eine große Portion geben, die kleine reicht nicht", so Puck. Die Gäste hätten großen Appetit, da würden auch mal Vegetarier eine Ausnahme machen. "Am Freitag und Samstag sind sie noch Vegetarier, aber am Sonntag hat jeder Hunger", grinst Puck. "Dann essen sie alles, auch Fisch und Hummer." Pucks Lieblingsnachspeise ist eine abgewandelte Schwarzwälder Kirschtorte, geformt wie eine riesige Kirsche, gefüllt mit weißer und dunkler Schokolade. Es gibt auch wieder einen süßen Trostpreis für die Verlierer: bis Sonntagabend werden noch 6.000 Schokoladen-Oscars mit zehn Kilogramm essbarem Gold bestäubt. Keiner der 1.500 Gäste soll ohne einen Oscar nach Hause gehen. Zum Filme schauen habe er meist nur im Flugzeug Zeit, gesteht Puck. Doch er habe einige Anwärter gesehen. Seine Tipps und Wünsche für die Oscar-Nacht: "Ich glaube, Glenn Close wird für 'The Wife' gewinnen, und ich wünsche mir, dass 'Bohemian Rhapsody' als bester Film gewinnt." Roter Teppich ist 250 Meter lang SN/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN Der Rote Teppich ist 250 Meter lang. Der Straßenabschnitt ist gut eine Woche lang gesperrt. Der rote Teppich für Hollywoods große Show ist über 250 Meter lang und gut zehn Meter breit. Der Teppich bedeckt ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Den "Roll Out" am Mittwoch verfolgten Dutzende Kamerateams und Fotografen mit. Am Sonntag laufen dort die Oscar-Gäste entlang zum Eingang des Dolby-Theaters, wo die Trophäen zum 91. Mal verliehen werden. Dutzende Helfer installierten in den vergangenen Tagen den berühmten Laufsteg, stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen. Dazu wurden Absperrungen und Tribünen für mehr als 700 Fans und für die Presse aufgebaut. Auch in diesem Jahr wird wieder ein durchsichtiges Plastikdach über die Flaniermeile gespannt. Der Straßenabschnitt ist eine gute Woche für den Verkehr gesperrt. Quelle: APA

