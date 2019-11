Am Dienstag entscheidet sich, ob das Salzkammergut mit Bad Ischl, "Dornbirn plus" oder St. Pölten 2024 den Titel "Kulturhauptstadt Europas" tragen darf. Das Votum der Jury, die in den vergangenen Tagen alle drei Bewerber vor Ort besucht hat, wird im Bundeskanzleramt bekannt gegeben.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Kaiserstadt Bad Ischl ist eine der drei Finalistinnen im Rennen