Vizekanzler Werner Kogler und Staatssekretärin Ulrike Lunacek (beide von den Grünen) sprechen am Freitag um 11.30 über die künftigen Entwicklungen in der Kulturbranche. Auch über die Beschränkung von Veranstaltungen soll informiert werden.

Bis Ende Juni sind sämtliche Veranstaltungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie untersagt - soweit der Beschluss der Bundesregierung. Ein Fahrplan für weitere Maßnahmen oder gar Lockerungen im Kunst- und Kulturbetrieb steht bislang aus. Einzelne kleine Galerien unter 400 Quadratmetern konnten seit Dienstag mit vielen Händlern gleichziehen und wieder öffnen. Museen, Kinos und Theater bleiben einstweilen geschlossen.

Zig Tausende Konzerte, Festivals und Tourneen mussten abgesagt werden, ein bevorstehender schrittweiser Neustart wird für viele Künstler existenzbedrohend sein. Auch große Festivals wie die Festspiele in Bayreuth und Erl wurden für heuer bereits abgesagt, die Salzburger Festspiele warten noch ab. Präsidentin Helga Rabl-Stadler betonte, man wolle an einem Stufenplan festhalten. Die endgültige Entscheidung über die Abhaltung der Sommerfestspiele solle am 30. Mai fallen.

Gerade kleinere Betriebe und die lokale Kunst- und Kulturszene trifft die Coronakrise hart, weil Einnahmen vollends ausfallen. Die IG Kultur als Vertretung der freien Kulturarbeit haben sich bereits Anfang April mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt. 10 Prozent der befragten Kulturvereine würden bereits jetzt nicht mehr zahlungsfähig sein. Würde die Streichung von Veranstaltungen bis Ende Juli andauern, liege der Schaden bei etwa 10,7 Millionen Euro. Auch die Verbände der Film- und Musikwirtschaft drängen auf weitere Maßnahmen von Seiten der Politik.

Pressekonferenz ab 11.30 Uhr im Livestream:

Quelle: SN