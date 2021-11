In Wien wird am Dienstag die Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark eröffnet. Sie erinnert an die über 64.000 in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich. Die Shoah-Mauer besteht aus insgesamt 160 Gedenk-Stelen. Initiiert wurde das großteils von Bund und Ländern finanzierte Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Yakov Tutter. Die Gedenkstätte auf der Grünfläche vor der Österreichischen Nationalbank besteht aus mehreren oval angeordneten Steinmauern aus Granit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kurt Yakov Tutter initiierte die Namensmauer

An der Eröffnung werden unter anderem Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, teilnehmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei der Zeremonie nicht wie geplant dabei sein, er befindet sind im Homeoffice, da eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde. Verfolgen Sie den Livestream ab 15:55 Uhr