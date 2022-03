Zahlreiche Größen der heimischen Popmusik stehen heute, Samstag, im Rahmen eines Benefizkonzerts für die Kriegsopfer in der Ukraine auf der Bühne des Wiener Ernst-Happel-Stadions. Als Veranstalter tritt Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar auf, das Konzert steht unter dem Motto "We stand with Ukraine". Mit dabei sind "die Speerspitzen der österreichischen Musik", darunter Wanda, Bilderbuch oder Mavi Phoenix.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Auch Bilderbuch ist mit von der Partie (Archivbild)

Live ab 13 Uhr: Das Benefizkonzert im Happel-Stadion Sämtliche Einnahmen des ausverkauften Konzerts gehen an die Volkshilfe und "Nachbar in Not".