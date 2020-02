Londoner Auktionswoche mit Kokoschka, Schiele und Klimt

Wenn am Dienstag in London die beiden Branchentanker Sotheby's und Christie's in die Auktionswoche starten, dürften auch wieder die Werke einiger österreichischer Künstler den Besitzer wechseln. Bereits am Abend, wenn Sotheby's mit Impressionisten, Surrealisten und der Moderne den Auftakt feiert, kommt Oskar Kokoschkas Bildnis "Dr Robert Freund II" unter den Hammer.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN "Das Goldene Horn, am Morgen" kommt unter den Hammer